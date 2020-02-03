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الذهب يتراجع 12 دولاراً مع محاولات مواجهة تداعيات "كورونا"

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الذهب يتراجع 12 دولاراً مع محاولات مواجهة تداعيات "كورونا" الذهب يتراجع 12 دولاراً مع محاولات مواجهة تداعيات "كورونا"

مباشر: تراجعت الذهب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد المعدن أكثر من 12 دولاراً بعد قرارات البنك المركزي الصيني لدعم الاقتصاد المتأثر سلباً بانتشار فيروس "كورونا".

وقرر البنك المركزي الصيني خفض معدلات الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي وضخ السيولة في الأسواق للمساعدة في دعم الاقتصاد الذي تأثر بسرعة بسبب تفشي فيروس كورونا.

تعهدت السلطات الصينية باستخدام أدوات السياسة النقدية المختلفة لضمان أن السيولة تظل كافية بشكل معقول ومن أجل دعم الشركات المتضررة من تفشي الفيروس في مدينة "ووهان"، والتي أودى بحياة 361 شخصاً حتى الآن.

وبالنسبة للأرقام الاقتصادية، أظهرت بيانات اليوم أن نشاط المصانع في الصين قد تراجع خلال الشهر الماضي بالقراءة النهائية مسجلاً أدنى مستوى في خمسة أشهر وإن كان لا يزال داخل نطاق التوسع في النشاط.

ومن المقرر إصدار بيانات النشاط الصناعي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، كما سيتم إعلان بيانات الإنفاق الأمريكي على البناء.

وبحلول الساعة 8:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.8 بالمائة ليهبط إلى 1576.98 دولار للأوقية، فاقداً حوالي 12.18 دولار من قيمته.

بينما انخفض سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 0.3 بالمائة أو ما يوازي 5 دولارات مسجلاً 1582.90 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 97.571 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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