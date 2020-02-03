طائرة مصرية إلى تصل مطار ووهان لنقل الطلاب المصريين من الصين

وصلت الطائرة المخصصة لنقل الطلاب المصريين من الصين إلى مطار ووهان وذلك استعدادا للعودة إلى أرض الوطن وبها أكثر من 300 طالب مصري من الدارسين بالجامعات الصينية وأسرهم بمدينة ووهان.

نقل المصريين في ووهان

وقد تم نقل هؤلاء الطلاب مع أسرهم من مدينة ووهان الصينية من مقر سكنهم بالمدينة الجامعية المختلفة إلى مطار ووهان بعدد من الأتوبيسات المجهزة تبعا لطرق وقائية معينة عن طريق توفير الكمامات وقفازات للأيدي والمطهرات للوقاية من نقل المرض إليهم أثناء طريقم إلى المطار حتى عودتهم إلى أرض مصر، وحياة الفرحة تنطلق من جديد في قلوب الكثير من المصريين الذين كانوا معزولين في مدينة ووهان بالصين وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا بعد قرار القيادة السياسية بعودتهم من تلك المدينة وعودتهم إلى الوطن مرة أخرى وذلك للحفاظ على حياتهم وأسرهم وأطفالهم وأقاربهم من الإصابة بفيروس كورونا المعدي الذي قد ظهر لأول مرة في هذه المدينة وقد انتشر في باقي الصين وكثير من دول العالم.