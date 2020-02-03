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الصحة السعودية تؤكد عدم وجود إصابات بـ"كورونا"

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الرياض – مباشر: أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنها تقوم بتطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ؛ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

وأضافت الوزارة، وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية، أن عدد الحالات المؤكدة بالفيروس تجاوزت 14 ألفاً في الصين، فضلاً عن ظهور حالات مؤكدة في 27 دولة أخرى خارج الصين، من بينها دولة عربية واحدة فقط.

وقررت الخطوط الجوية السعودية، بالأمس، تعليق جميع رحلاتها من الرياض وجدة، إلى جوانزو الصينية بدءاً من مساء الأحد وحتى إشعار آخر.

وكشف وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أمس الأحد، عن وصول أول طائرة خاصة تقل طلاب سعوديين تم إجلاؤهم من الصين بتوجيهات من القيادة؛ نتيجة تفشي فيروس كورونا.

ويشبه فيروس "كورونا" الالتهاب الرئوي، تم اكتشافه لأول مرة في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي في مدينة "ووهان" الصينية التي تعد عاصمة مقاطعة هوبي.

ومنذ ذلك الحين انتشر الفيروس خارج "ووهان"، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، إلى مدن رئيسية أخرى مثل بكين وشانغهاي وماكاو وهونج كونج.

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