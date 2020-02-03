السوق السعودي يرتفع هامشياً بالمستهل.. وسط نشاط إيجابي لـ"الراجحي"

الرياض ـ مباشر: ارتفع سوق الأسهم السعودية "تداول" بشكل هامشي، في مستهل جلسة اليوم الاثنين؛ ليعاود مكاسبه، وسط نشاط إيجابي لسهم الراجحي، الأعلى وزناً بالمؤشر.

وصعد المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.08 بالمائة بحلول الساعة 10:35 بتوقيت السعودية، بمكاسب بلغت 6.18 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,163.69 نقطة.

وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات 23.9 مليون سهم، بلغت قيمتها 592.47 مليون ريال من خلال 28.35 ألف صفقة.

وشملت المكاسب 13 قطاعاً بـ"تداول"، تصدرها قطاع الاستثمار، بارتفاع نسبته 0.6 بالمائة، وصعد قطاع المواد الأساسية 0.15 بالمائة، وسجل قطاعا البنوك والاتصالات ارتفاعاً نسبته 0.13 بالمائة لكل منهما.

وجاءت بقية القطاعات، باللون الأحمر، بصدارة قطاع الأدوية، الذي هبط 1.75 بالمائة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة تراجع بلغت 0.47 بالمائة.

وتصدر "الشرقية للتنمية" الأسهم الرابحة، بارتفاع نسبته 9.08 بالمائة، وكانت أعلى الخسائر لسهم "أسمنت حائل"، الذي هبط 1.77بالمائة.

وسجل سهم "الراجحي" أعلى سيولة، في تلك الأثناء، بقيمة تداول بلغت 59.8 مليون ريال، وجاء مرتفعاً 0.46 بالمائة، وذلك تزامناً مع الإعلان عن توزيعات الأرباح للنصف الثاني.

وعلى مستو ى السوق الموازي - نمو، فقد سجل ارتفاعاً نسبته 2.86 بالمائة، مضيفاً 198 نقطة إلى رصيده، ليصل إلى مستوى 7,121.43 نقطة.

وتصدر "الوطنية للبناء والتسويق" المكاسب بارتفاع نسبته 6.36 بالمائة، واقتصر اللون الأحمر، على سهم "العمران" الذي هبط 0.59 بالمائة.

وأنهى سوق الأسهم السعودية - تداول، جلسة أمس الأحد، بتراجع ملحوظ، ليعاود خسائره بعد جلستين من الارتفاع، في ظل هبوط جماعي للقطاعات الرئيسية.

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