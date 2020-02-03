الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع الموجة البيعية في الصين

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بفعل الموجة البيعية داخل أسواق الصين وسط مخاوف متزايدة بشأن تفشي فيروس كورونا في الصين.

وتأثرت الأسهم اليابانية سلباً بعودة الأسواق المالية الصينية من عطلة رأس السنة القمرية، حيث شهدت انخفاضاً حاداً بأكثر من 8 بالمائة في أولى جلساتها منذ إغلاقها يوم 23 يناير/كانون الثاني.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس زاد إلى 361 حالة وفاة حتى أمس الأحد.

وحذر الاقتصاديون من أن تفشي الفيروس سيؤثر على الإنفاق الاستهلاكي والسياحة ونشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يضغط على اليابان بالتبعية، حيث تعد الصين واحدة من أكبر أسواق التصدير بالنسبة لطوكيو.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، فإن النشاط الصناعي في اليابان انكمش للشهر التاسع على التوالي خلال يناير/كانون الثاني مع تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة مجدداً، مما يشير إلى المزيد من الضغوط على الاقتصاد.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 1.01 بالمائة أو ما يعادل 233 نقطة ليهبط إلى 22971.9 نقطة.

بينما تراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 1672.7 نقطة.

وبحلول الساعة 7:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة اليابانية أمام نظيرتها الأمريكية بنحو 0.3 بالمائة، ليصعد الدولار إلى 108.68 ين.