مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ

الرياض ـ مباشر: أقرت الجمعية العامة غير العادية، لشركة الأحساء للتنمية، في اجتماعها، أمس الأحد، زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أنه تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة 50.47 بالمائة، من 490 مليون ريال إلى 737.32 مليون ريال.

وأشارت إلى أن الهدف من زيادة رأس المال، هو الاستحواذ على كامل حصص الشركاء في شركة السلام للخدمات الطبية.

وبينت الشركة أنه تمت الموافقة على إصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية تصل إلى نحو 24.73 مليون سهم عادي، يتم توزيعها على ملاك شركة السلام للخدمات الطبية.

كما أوضحت أن قرار الزيادة سيكون نافذاً على جميع المساهمين، بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

ونوهت الشركة إلى أنه تمت الموافقة خلال الجمعية على تعديل عدد من المواد من النظام الأساسي للشركة.

وأكدت أن صفقة الاستحواذ تتضمن طرفاً ذا علاقة.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على طلب شركة الأحساء للتنمية بزيادة رأسمالها، لغرض الاستحواذ على شركة السلام للخدمات الطبية.

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