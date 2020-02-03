"متلايف" توضح طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة متلايف إيه آي جي العربي، عن طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة المُصدرة لمساهمي الشركة، بخصوص صفقة الاندماج مع شركة ولاء للتأمين.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أنه سيتم احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة بناءً على معامل المبادلة المتفق عليه (0.65776144 سهم في شركة ولاء مقابل كل سهم مملوك في شركة متلايف)، وسعر سهم شركة ولاء بتاريخ نفاذ الاندماج (بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين).

وأشارت إلى أن سعر سهم شركة متلايف الحالي لا يؤثر على عدد وقيمة الأسهم الجديدة التي ستُصدرها شركة ولاء لمساهمي الشركة المستحقين للأسهم الجديدة وفقاً لسجل المساهمين بتاريـخ نفـاذ الاندماج، مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات التسوية (T+2).

كما أكدت الشركة، أنه فـي حـال نتـج عـن عمليـة احتسـاب عـدد الأسـهم المسـتحقة لأي مـن مسـاهمي شـركة متلايـف، بنـاءً علـى معامـل المبادلـة كسـور أسـهم، فسـيتم تقريـب الرقـم النـاتج إلـى أقـل رقـم صحيـح وسـيتم تجميـع كسـور الأسـهم وبيعهـا فـي تـداول بسـعر السـوق فـي حينـه بالنيابـة عـن مسـاهمي شـركة متلايـف المسـتحقين.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي شركة ولاء للتأمين، على زيادة رأسمالها من 528 مليون ريال إلى 646.4 مليون ريال، بهدف الاندماج مع شركة متلايف.

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