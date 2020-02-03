فنادق ومنتجعات ميلينيوم تتحالف مع شركة جونسون كونترولز

تماشياً مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت فنادق ومنتجعات ميلينيوم وجونسون كونترولز عن تحالف تقني يهدف الى توفير الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية من خلال تطبيق أحدث مفاهيم التحول الرقمي ومنتجات كفاءة الطاقة.
وقال كيفورك دلدليان، الرئيس التنفيذي في فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا: "نفخر بالتعاون مع شركة جونسون كونترولز لتطبيق أحدث الحلول الخاصة بالطاقة المستدامة لخفض تكاليف التشغيل. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى توفير أفضل الحلول المستدامة والذكية والعملية لجميع الفنادق الحالية والجديدة التي تضمها محفظة فنادق ومنتجعات ميلينيوم وبما يشمل أكثر من 50 فندقا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".
من جانبه، قال الدكتور ماركوس شوماخر، نائب الرئيس والمدير العام لشركة جونسون كونترولز في دول مجلس التعاون الخليجي، "نحن سعداء بالعمل مع فنادق ومنتجعات ميلينيوم التي تحرص على توفير تجربة متميزة للعملاء واعتماد أحدث مفاهيم التحول الرقمي والطاقة". واضاف: "نشهد اليوم اهتماما متزايدا من جانب العملاء بتجربة الاستخدام وترشيد استهلاك الطاقة عند اتخاذ قرارات الشراء، ولا شك ان شراكتنا مع علامة رائدة مثل فنادق ومنتجعات ميلينيوم ستضع معيارا تقنيا للعاملين في نفس المجال وستوفر مثالا يُحتذى للاعبين الآخرين"