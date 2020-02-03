فنادق ومنتجعات ميلينيوم تتحالف مع شركة جونسون كونترولز

تماشياً مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت فنادق ومنتجعات ميلينيوم وجونسون كونترولز عن تحالف تقني يهدف الى توفير الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية من خلال تطبيق أحدث مفاهيم التحول الرقمي ومنتجات كفاءة الطاقة.

تماشياً مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت فنادق ومنتجعات ميلينيوم وجونسون كونترولز عن تحالف تقني يهدف الى توفير الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية من خلال تطبيق أحدث مفاهيم التحول الرقمي ومنتجات كفاءة الطاقة.

وقال كيفورك دلدليان، الرئيس التنفيذي في فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا: "نفخر بالتعاون مع شركة جونسون كونترولز لتطبيق أحدث الحلول الخاصة بالطاقة المستدامة لخفض تكاليف التشغيل. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى توفير أفضل الحلول المستدامة والذكية والعملية لجميع الفنادق الحالية والجديدة التي تضمها محفظة فنادق ومنتجعات ميلينيوم وبما يشمل أكثر من 50 فندقا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

وقال كيفورك دلدليان، الرئيس التنفيذي في فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا: "نفخر بالتعاون مع شركة جونسون كونترولز لتطبيق أحدث الحلول الخاصة بالطاقة المستدامة لخفض تكاليف التشغيل. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى توفير أفضل الحلول المستدامة والذكية والعملية لجميع الفنادق الحالية والجديدة التي تضمها محفظة فنادق ومنتجعات ميلينيوم وبما يشمل أكثر من 50 فندقا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".