الشرقية للتنمية تتملك قطعة أرض ضمن منحة وزارة الزراعة

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة الشرقية للتنمية، عن تسلمها أمس الأحد، قراراً من وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالسعودية، يتضمن تمليك الشركة مساحة من الأرض تبلغ نحو 72.18 مليون متر مربع.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أن هذه الأرض، هي ضمن إجمالي مساحة أرض المنحة المقدمة إلى الشركة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء السعودي، بتمليك الشركة ما تحييه من الأرض.

وأكدت الشركة أنه سيتم بالإعلان عن الأثر المالي الناجم عن قرار التمليك.

وأظهرت البيانات المالية الشركة، خلال الربع الثالث من العام 2019، تراجع صافي الخسائر بنسبة 60.7 بالمائة، إلى 891.02 ألف ريال، مقابل 2.27 مليون ريال بالفترة نفسها من العام 2018.

ترشيحات:

هيئة السوق السعودية توافق على طلب "الشرقية للتنمية" بزيادة رأسمالها

الشرقية للتنمية ترفع رأسمالها لشراء أصلين عقاريين بـ135 مليون ريال

قرار وزاري بتوطين مهنة الصيدلة في السعودية تدريجياً

هيئة السوق السعودية تسمح بإصدار تراخيص ممارسة أعمال الأوراق المالية.. إلكترونياً

السوق السعودي: 193.5 مليار ريال ملكية الأجانب بنهاية يناير

"تداول": 1.99 مليار ريال صافي مشتريات للأجانب خلال يناير