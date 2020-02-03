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الشرقية للتنمية تتملك قطعة أرض ضمن منحة وزارة الزراعة

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الشرقية للتنمية تتملك قطعة أرض ضمن منحة وزارة الزراعة الشرقية للتنمية تتملك قطعة أرض ضمن منحة وزارة الزراعة

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة الشرقية للتنمية، عن تسلمها أمس الأحد، قراراً من وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالسعودية، يتضمن تمليك الشركة مساحة من الأرض تبلغ نحو 72.18 مليون متر مربع.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أن هذه الأرض، هي ضمن إجمالي مساحة أرض المنحة المقدمة إلى الشركة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء السعودي، بتمليك الشركة ما تحييه من الأرض.

وأكدت الشركة أنه سيتم بالإعلان عن الأثر المالي الناجم عن قرار التمليك.

وأظهرت البيانات المالية الشركة، خلال الربع الثالث من العام 2019، تراجع صافي الخسائر بنسبة 60.7 بالمائة، إلى 891.02 ألف ريال، مقابل 2.27 مليون ريال بالفترة نفسها من العام 2018.

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