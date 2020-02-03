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"ساكو" تفتتح فرعاً جديداً بمدينة الرياض

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"ساكو" تفتتح فرعاً جديداً بمدينة الرياض "ساكو" تفتتح فرعاً جديداً بمدينة الرياض

الرياض - مباشر: أعلنت الشركة للعدد والأدوات - ساكو، عن افتتاح فرعها الجديد (ساكو) في مدينة الرياض، بمساحة تبلغ نحو 6.1 ألف متر مربع.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أنه بارتفاع هذا المعرض، يرتفع عدد معارض ساكو إلى 34 معرضاً منتشرة في 18 مدينة في المملكة.

وتوقعت "ساكو" أن يسهم تشغيل المعرض الجديد في تعزيز مبيعات وأرباح الشركة مما سينعكس إيجاباً على المساهمين.

وبينت أن الأثر المالي لهذا المعرض، سوف يظهر بدءاً من الربع الأول من العام 2020.

كما أشارت إلى أن المعرض يقع على الطريق الدائري الجنوبي (مخرج 20 حي العزيزية.

وأعلنت الشركة، في أغسطس / آب الماضي، عن افتتاح معرضها الجديد بمدينة الجبيل الصناعية في منطقة المساندة الأولى (طريق 6) – بجوار مركز الملك عبدالله الحضاري.

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