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"الراجحي" يعلن توزيعات الأرباح عن النصف الثاني من 2019

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"الراجحي" يعلن توزيعات الأرباح عن النصف الثاني من 2019 "الراجحي" يعلن توزيعات الأرباح عن النصف الثاني من 2019

الرياض ـ مباشر: أوصى مجلس إدارة مصرف الراجحي، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019، بواقع 1.5 ريال للسهم بعد خصم الزكاة.

وأوضح المصرف: في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أن قيمة التوزيعات 3.75 مليار ريال، يتم توزعها على 2.5 مليار سهم.

وأشار إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما نوه إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق.

كما بين أنه سبق له توزيع أرباح نقدية بقيمة 3.75 مليار ريال، عن النصف الأول من العام 2019م، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبذلك يبلغ صافي الأرباح الموزعة عن العام كاملا، نحو 7.5 مليار ريال، بواقع 3 ريالات للسهم.

وارتفعت أرباح مصرف الراجحي خلال الربع الثالث من 2019، نحو 12.4 بالمائة، إلى 2.83 مليار ريال، مقابل 2.52 مليار ريال للربع المماثل من العام 2018.

وأظهرت البيانات المالية للمصرف، ارتفاع صافي الأرباح، خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى 8.01 مليار ريال، مقابل 7.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق.

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