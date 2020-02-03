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نظرة أولية على هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip

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نظرة أولية على هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip نظرة أولية على هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip

تستعد شركة سامسونج في وقت لاحق من هذا الشهر لكشف النقاب عن سلسلة Galaxy S20، إلى جانب هاتفها القابل للطي القادم المسمى Galaxy Z Flip، وفي هذه الأثناء ظهر

مسرب على الإنترنت يتيح للمستخدمين رؤية النسخة النهائية من الجهاز قبل الكشف عنها بتاريخ 11 فبراير ضمن حدث Unpacked في سان فرانسيسكو.

ويوضح الفيديو أن الهاتف يقدم للمستخدمين عند إغلاقه شاشة AMOLED ثانوية بجانب الكاميرا المزدوجة، وتخطط سامسونج لتشغيل الإشعارات على شاشة العرض الثانوية هذه، إلى جانب عرضها للوقت والتاريخ وعمر البطارية الحالي.

ولا يحتوي الجانب الخلفي لهاتف Galaxy Z Flip على أي ميزات أو مكونات معينة، ويشبه الجهاز من الداخل الكثير من الهواتف الذكية الأخرى التي تم إصدارها في العقد الماضي أو نحو ذلك.

وتريد سامسونج أن يشبه هاتفها القابل للطي الهواتف الذكية التقليدية في هذا المجال، ومع ذلك، ليس هناك شك في أن Galaxy Z Flip سوف يكون أطول من معظم ما نعرفه.

ويؤكد التسريب أن الشركة الكورية الجنوبية ستدخل ثقبًا في الشاشة لاستضافة الكاميرا الأمامية، وتحاول سامسونج أيضًا إخفاء التجعد على طول المحور الأفقي لهاتفها القابل للطي الذي سيتم الإعلان عنه قريبًا.

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وستحاول الخلفيات المثبتة مسبقًا تقليل ظهور تلك التجاعيد إلى الحد الأدنى، لكن المستخدمين سوف يرونها عندما تعرض شاشة Super AMOLED ألوانًا جامدة.

أما من ناحية المواصفات، يجب أن يكون جهاز Galaxy Z Flip ضمن الفئة المتطورة، وتوضح التسريبات أنه يعمل بواسطة معالج +Snapdragon 855 من كوالكوم مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من السعة التخزينية، وقد تطرح الشركة متغيرات متعددة بأحجام مختلفة من الذاكرة والتخزين.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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