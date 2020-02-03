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لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يرد على كل من هاجم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب
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الخميس 06 فبراير 2020 05:44 مساءً
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح نص قانون العقوبات الخاص بالممتنعين عن النفقة للمُطلّقة
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الخميس 06 فبراير 2020 05:44 مساءً
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يشيد بجهود الدولة في الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج
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الخميس 06 فبراير 2020 05:44 مساءً
8 الصبح - د. محمد هاني: استخدام المصريين لمواقع السوشيال ميديا استخدام سلبي
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الخميس 06 فبراير 2020 05:44 مساءً
موجز الأخبار | موجز الساعة الخامسة من قناة النهار | الخميس 6 فبراير 2020
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الخميس 06 فبراير 2020 05:33 مساءً
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يبارك للمرأة السعودية والقيادة السعودية على هذا القرار
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الخميس 06 فبراير 2020 05:30 مساءً
8 الصبح - عمر عماد: دورة الأولمبياد الخاص كانت قائمة على التنافس الشريف والروح الرياضية
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الخميس 06 فبراير 2020 05:30 مساءً
أحمد شوبير يسأل متي يكون للدوري المصري جدول منتظم ثابت؟.. وحازم إمام يجيب
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الخميس 06 فبراير 2020 05:28 مساءً
كوميديا بين أحمد شوبير وحازم إمام وعماد متعب بسبب "مصفف الشعر"
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الخميس 06 فبراير 2020 05:28 مساءً
عماد متعب يتحدث عن بيان اتحاد الكرة بشأن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها
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الخميس 06 فبراير 2020 05:28 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
تصريح ل حسن شاكوش * شيرين عبد الوهاب تغني مهرجنات * !!!!
مصر
Al Nahar TV
الاثنين 03 فبراير 2020 01:36 صباحاً
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