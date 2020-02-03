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السعودية تفرج عن الأردني أبو حميدة

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السعودية تفرج عن الأردني أبو حميدة السعودية تفرج عن الأردني أبو حميدة

جى بي سي نيوز  :- وصل إلى عمان مساء اليوم المواطن عبد الحافظ أبو حميدة، بعد إفراج السلطات عنه، واعتقل أبو حميدة لدى السلطات السعودية وبقي محتجزا لديها نحو عشرة شهور.

ويحمل أبو حميدة درجة الدكتوراة، وكان يعمل لحدى إدى الجامعات السعودية قبل اعتقاله ، وفق السبيل . 

من جهتها، أعلنت لجنة متابعة شؤون المعتقلين السياسيين الاردنيين في السعودية عن نية السلطات السعودية تحويل مجموعة من المعتقلين لديها إلى المحكمة الجزائية المختصة؛ وذلك إثر انتقادات وجهت للسلطات السعودية حول عدم تبرير اعتقالهم الذي أكمل العام.

 

جي بي سي نيوز

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