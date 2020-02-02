شركتان تتفقان على توفير تمويل عبر نقاط البيع في السعودية

الرياض - مباشر: وقعت شركة الرائدة للتمويل مذكرة تعاون مع شركة جيديا للحلول التقنية لتوفير التمويل عبر نقاط البيع على مستوى المملكة العربية السعودية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير حل تمويلي جديد وغير مسبوق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب بيان للشركة اليوم الأحد.

وقع المذكرة عن الرائدة الرئيس التنفيذي بول ميلوتو والرئيس التجاري عبدالعزيز الداود فيما مثل جيديا كل من مديرها التنفيذي محمد القرني ومديرها العام لورينت داير، على هامش ملتقى بيبان الذي استضافته منشآت – هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية.

وأفادت الشركة في بيانها بأن التمويل عبر نقاط البيع هو أحد أكثر الحلول الابتكاريةً في المجال البديل لتمويل الأعمال.

وأضافت أن هذا النموذج يستخدم نقاط البيع لدى التاجر كوسيط من أجل تأمين قرض قصير الأجل، ما يعد مثاليا للمشاريع التي لا تملك أصول ضخمة لكنها بالمقابل لديها نسبة عالية من التبادلات التجارية عبر بطاقات الائتمان بشكل شهري.

وذكرت أن المشروع المستفيد من نقاط البيع لن يكون ملزما بدفعات شهرية بالمقابل استرداد القروض سيكون عبر خصم تلقائي من عمليات تسوية بطاقات الائتمان يومياً.

وأضافت أن نسبة الاستقطاع ثابتة ومرتبطة بقيمة عمليات نقاط البيع وليست قيمة نقدية ثابتة.

وعن قيمة التمويل أوضحت الشركة في بيانها، أن المنشآت تستطيع الحصول عليها مقترنة بمتوسط قيمة معاملات نقاط البيع عبر بطاقات الائتمان، تستطيع الرائدة للتمويل عبر نماذج الذكاء الصناعي بالإضافة إلى منصة الرائدة للتمويل تحليل هذه المعاملات بسرعة ومن ثم توفير سيولة للمنشآت التي تنطبق عليها الشروط تتراوح بين 50 إلى 500 ألف ريال.

وقال الرئيس التنفيذي للرائدة، بول ميلوتو: "رأينا حلول أخرى توفرها نقاط البيع للمنشآت لكن كل هذه الحلول كانت المصلحة غالبة فيها للبنوك".

ومن جانبه اعتبر الرئيس التنفيذي لجيديا محمد القرني، الاتفاق فرصة لتوفير حلول تمويلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، مضيفا أن هذا التعاون سيساعد أصحاب المنشآت للاستجابة للتعليمات الحكومية فيما يخص توفير نقاط البيع والقبول بخيار الدفع عبر الشبكة وهذا الأمر بالتالي سيعود على هذه الأعمال بالنمو.

وأفاد المدير العام لجيديا لورينت داير، بأن تمويل الشركة للنمو في معاملات نقاط البيع عبر توفير سيولة سابقة للعمليات، أبرز ما تقدمه هذه الوسيلة هو مدى المرونة الذي يقدمه التمويل قصير الأجل عبر نقاط البيع كونها تعتمد على نشاط ومستوى عمليات نقاط البيع.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة الرائدة للتمويل بول ميلوتو، قائلا: "نحن نعمل من الآن على تحسين هذا المشروع معتمدين على المعلومات التي حصلنا عليها من تجربة أولية مع مجموعة محدودة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسوف نستمر في تطوير أفكار مبتكرة وجديدة تناسب السوق السعودي".

أضاف: " هذا التعاون يأتي بالتوازي مع رؤية المملكة ودعم التوجه نحو مجتمع لا يعتمد على النقد بصورة رئيسية، قامت الرائدة بتوفير 1000 نقطة بيع للتوزيع على مستوى المملكة عبر جيديا وذلك خصيصا لأصحاب الأعمال الصغيرة وذلك من أجل تمكينهم من المشاركة في برنامج التمويل عبر نقاط البيع".

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