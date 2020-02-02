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موجز الأخبار | موجز الساعة الخامسة من قناة النهار | الخميس 6 فبراير 2020 -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يبارك للمرأة السعودية والقيادة السعودية على هذا القرار -
8 الصبح - عمر عماد: دورة الأولمبياد الخاص كانت قائمة على التنافس الشريف والروح الرياضية -
أحمد شوبير يسأل متي يكون للدوري المصري جدول منتظم ثابت؟.. وحازم إمام يجيب -
كوميديا بين أحمد شوبير وحازم إمام وعماد متعب بسبب "مصفف الشعر" -
عماد متعب يتحدث عن بيان اتحاد الكرة بشأن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها -
تعليق "عماد متعب" علي تشكيل فريقي المصري وطنطا لمباراتهم معا -
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"الإسكان" وأمانة المدينة المنورة يبحثان تسهيل إجراءات تراخيص الأراضي المجانية -
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تدابير احترازية في مصر ضد كورونا

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