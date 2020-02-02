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موجز الأخبار | موجز الساعة الخامسة من قناة النهار | الخميس 6 فبراير 2020 -
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عماد متعب يتحدث عن بيان اتحاد الكرة بشأن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها -
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اليوم - فتحي الطحاوي: مصر ستواجه مشاكل كبيرة إذا أوقفنا التعامل مع الصين

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