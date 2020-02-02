الكرملين: روسيا تتخوف من هجمات في إدلب السورية

جي بي سي نيوز :- أعلن الكرملين، الجمعة، أن روسيا تفي تماما بالتزاماتها في إدلب السورية، لكنها تشعر بقلق بالغ من هجمات المسلحين في المنطقة.

ومن جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "هناك انتهاكا للاتفاق مع الجانب الروسي في إدلب السورية"، نقلا عن قناة "تي آر تي".

وأضاف: "لن نقف متفرجين على ممارسات النظام السوري وقصف المدنيين على حدودنا مع سوريا".

والخميس، أعلن المبعوث الأميركي الخاص بشأن سوريا، جيمس جيفري، الخميس، أن طائرات النظام السوري وروسيا نفذت 200 ضربة جوية في منطقة إدلب خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال جيفري، في إفادة صحافية، إن نحو 700 ألف نازح في شمال غرب سوريا "يتحركون باتجاه الحدود التركية وهو ما سيثير أزمة دولية".

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 10 مدنيين جراء ضربات شنتها طائرات روسية على مدينة أريحا جنوب محافظة إدلب بشمال غربي البلاد.

في المقابل، نفى الجيش الروسي استهداف الغارات الجوية الحربية لأهداف مدنية في مدينة أريحا.

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