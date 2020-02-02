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موجز الأخبار | موجز الساعة الخامسة من قناة النهار | الخميس 6 فبراير 2020
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الخميس 06 فبراير 2020 05:33 مساءً
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يبارك للمرأة السعودية والقيادة السعودية على هذا القرار
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الخميس 06 فبراير 2020 05:30 مساءً
8 الصبح - عمر عماد: دورة الأولمبياد الخاص كانت قائمة على التنافس الشريف والروح الرياضية
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الخميس 06 فبراير 2020 05:30 مساءً
أحمد شوبير يسأل متي يكون للدوري المصري جدول منتظم ثابت؟.. وحازم إمام يجيب
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الخميس 06 فبراير 2020 05:28 مساءً
كوميديا بين أحمد شوبير وحازم إمام وعماد متعب بسبب "مصفف الشعر"
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الخميس 06 فبراير 2020 05:28 مساءً
عماد متعب يتحدث عن بيان اتحاد الكرة بشأن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها
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الخميس 06 فبراير 2020 05:28 مساءً
تعليق "عماد متعب" علي تشكيل فريقي المصري وطنطا لمباراتهم معا
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الخميس 06 فبراير 2020 05:28 مساءً
إيرادات "نيويورك تايمز" تتجاوز التوقعات بدعم الاشتراكات الرقمية
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الخميس 06 فبراير 2020 05:23 مساءً
محدث.. النفط يتخلى عن مكاسبه القوية ويتحول لخسائر 1%
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الخميس 06 فبراير 2020 05:23 مساءً
"الإسكان" وأمانة المدينة المنورة يبحثان تسهيل إجراءات تراخيص الأراضي المجانية
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الخميس 06 فبراير 2020 05:23 مساءً
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BBC News عربي
تعرفوا على الفلمين الوثائقيين السوريين، الى سما والكهف، المرشحين في جوائز اوسكار 2020
أخبار العالم
BBC News عربي
الأحد 02 فبراير 2020 09:25 مساءً
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بديع النصاري
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