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الاردن توقف استيراد المنتجات الحيوانية والنباتية من الصين

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الاردن توقف استيراد المنتجات الحيوانية والنباتية من الصين الاردن توقف استيراد المنتجات الحيوانية والنباتية من الصين

جى بي سي نيوز :- أكد مدير التراخيص والمراكز الحدودية في وزارة الزراعة كريم الحسامي “أنه تم وقف استيراد المنتجات الحيوانية والنباتية من الصين، منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا في الصين، على أن يعاد النظر في ذلك، لحين متابعة ما ستؤول إليه مستجدات الوضع”.
وبين الحسامي : انه لجنة صحة الحيوان عقدت اجتماعا، يوم الأربعاء الماضي، بحثت فيه هذه القضية، حيث أكد الحضور ضرورة وقف استيراد المنتجات الحيوانية والنباتية من الصين، مع العلم بأن المنتجات النباتية ليس لها أي تأثير، فحسب تقارير منظمة الصحة العالمية فإن فيروس كورونا ينتقل عن طريق “الخفاش – الوطواط”.
وأكد أنه تم تعليق منح رخص استيراد من الصين في الوقت الحالي ، وفق الغد . 
وكانت المملكة تستورد من الصين لحوم ضأن مجمدة خالية من الغدد والعظم مجمدة على درجة حرارة “-18” مئوي، وأسماك مجمدة وهي قليلة الخطورة، فيما يتم استيراد منتجات نباتية كالزنجبيل مثلًا.
وفي العام 2018، تم وقف استيراد الثوم، حسب الحسامي الذي أوضح أن جميع المنتجات تخضع لفحص قبل دخولها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

جي بي سي نيوز

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