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جبران باسيل يعتذر!

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جبران باسيل يعتذر! جبران باسيل يعتذر!

جي بي سي نيوز :-  اعتبر وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، في مراسم التسليم والتسلم مع خلفه ناصيف حتي أن الوحدة الوطنية هي أهم شيء بالبلد وهي البوصلة التي كانت توجهه لاتخاذ المواقف الخارجية.

وقال باسيل في مبنى الوزارة إن "وزارة الخارجية تعكس صورة الدولة، وهي الحارس لحدود السيادة واستقلالية القرار .. في هذه الوزارة اخترت الوحدة الوطنية، وكانت هي البوصلة التي توجهني لاتخاذ المواقف السياسية الخارجية في بلد أهم شيء فيه الوحدة الوطنية".

وتابع باسيل قائلا: "رفعت الصوت بوجه إسرائيل وندّدت بعدوانها، كما رفعت الصوت لإعادة النازحين السوريين".

وأشار باسيل، إلى أن "وزارة الخارجية أردناها داعمة للاقتصاد الوطني وتروّج للإنتاج اللبناني الزراعي والصناعي، ولذلك قمنا بتعيين 20 ملحقا اقتصاديا حول العالم".

واعتذر باسيل خلال كلمته قائلا:" اعتذر على كل ما لم أتمكن من تحقيقه في هذه الوزارة لأسباب عدّة"، مضيفا:"أترك الوزارة بمحبة لكم جميعا وباعتزاز، نحن فخورون بأن وزارتنا لم يكن فيها فساد، ولم نسكت عن فساد حصل".وكالات 

 

 

جي بي سي نيوز

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