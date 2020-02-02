تابعة لـ"الاتصالات السعودية" تحصل على أول ترخيص للتقنية المالية بالمملكة

الرياض – مباشر: حصلت شركة المدفوعات الرقمية السعودية (إس.تي.سي للمدفوعات) "STC Pay" على الترخيص الرسمي من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، كمحفظة إلكترونية في مجال التقنية المالية "فنتك"، لتكون بذلك أول شركة تقنية مالية مرخصة في المملكة، وذلك بعد اجتيازها الفترة التجريبية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "إس.تي.سي للمدفوعات" التابعة لشركة الاتصالات السعودية "إس.تي.سي"، أحمد العنزي، أن عدد عملاء الشركة وصل اليوم إلى مليوني عميل بعد نحو عام من انطلاق أعمال الشركة.

وأضاف العنزي، أن عدد مرات التحميل لتطبيق "إس.تي.سي باي" للأجهزة الذكية تجاوز 3.2 مليون مرة، الأمر الذي يعكس مستوى الثقة في الخدمات التي تقدمها الشركة.

وأكد العنزي، أن شركة المدفوعات تجسد نجاح أهداف رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، المنسجمة مع استراتيجية مجموعة الاتصالات السعودية للنمو في مسارات جديدة وتمكين التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

وأعلنت الاتصالات السعودية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، عن تدشين شركة "STC Pay" كذراع استثماري متخصص في المدفوعات الرقمية، وتقديم خدمات التكنولوجيا المالية للأفراد والشركات.

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