هيئة السوق السعودية تسمح بإصدار تراخيص ممارسة أعمال الأوراق المالية..إلكترونياً

الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، عن إطلاق خدمة جديدة للحصول على ترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الأحد، أنها أطلقت خدمة إلكترونية تتيح التقدم بطلب الحصول على ترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية إلكترونياً؛ استمراراً لجهودها في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى تطوير خدماتها.

وقالت هيئة السوق المالية؛ إن الخدمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات لمقدمي طلبات الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، وذلك في إطار تعزيز الثقة من خلال الربط الإلكتروني والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.​

وأقر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، الترخيص لشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) لتزاول عمليات مقاصة الأوراق المالية بالمملكة، وتصنيفها كطرف مقابل مركزي مؤهل.

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