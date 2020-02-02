وكالة: السعودية والكويت تبدآن الأعمال التحضيرية لاستئناف النفط بالمنطقة المقسومة

الرياض ـ مباشر: قال مصدران بقطاع النفط إن الكويت والسعودية بدأتا الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط من حقل الخفجي الذي يشارك البلدان في تشغيله.

وذكر مسؤول نفطي بالكويت لـ"رويترز"، أنه سيبدأ إنتاج حوالي 10 آلاف برميل من حقل الخفجي في 25 فبراير / شباط الجاري.

وتابع: "أنها كمية كافية لاختبار كل المنشآت وكفاءتها التشغيلية.

وقال المسؤول إن الحقل سيضخ نحو 60 ألف برميل بحلول أغسطس / آب المقبل.

وأوضح المسؤول أنه سيبدأ الإنتاج من حقل الوفرة بواقع 10 آلاف برميل يوميا في أواخر مارس / آذار المقبل، متوقعا أن يزيد الإنتاج إلى 80 ألف برميل يوميا من الحقل بعد 6 أشهر من بدء الإنتاج التجريبي.

كما أشار إلى أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج من حقل الخفجي إلى 175 ألف برميل يوميا ومن حقل الوفرة إلى 145 ألف بعد مرور سنة من بدء الإنتاج التجريبي.

ووقعت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفاقية ملحقة لاتفاقية تقسيم إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي، مؤخرا على مشروعي قانونين بخصوص اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة ومذكرة تفاهم بين الكويت والمملكة.

وأقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 7 يناير / كانون الثاني الماضي، اتفاقية بشأن استئناف النفط بالمنطقة المقسومة مع الكويت.

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