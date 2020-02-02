السوق السعودي: 193.5 مليار ريال ملكية الأجانب بنهاية يناير

الرياض – مباشر: تراجعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2020 بقيمة 4.49 مليار ريال مقارنة بالشهر السابق.

وكشفت السوق المالية السعودية "تداول"، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأحد، أن قيمة ملكية الأجانب تراجعت إلى 193.51 مليار ريال، مقارنة بـ 198 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وبلغت نسبة ملكية الأجانب في الأسهم السعودية 2.21 بالمائة لإجمالي الأسهم المصدرة بنهاية الشهر الماضي، مقابل 2.19 في نهاية الشهر السابق، علما بأنها شكلت 12.38 بالمائة من الأسهم الحرة، مقارنة بـ 12.73 بالمائة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتأثرت ملكية الأجانب بنسبة ملكية المستثمرين الاستراتيجيين؛ والتي تراجعت بقيمة 2.69 مليار ريال؛ إلى 42.31 مليار ريال، مقارنة بـ 44.99 مليار ريال في الشهر السابق.

وانخفضت ملكية المستثمرين المؤهلين 1.4 مليار ريال؛ إلى 133.08 مليار ريال، مقارنة بـ 134.48 مليار ريال بالشهر السابق من 2019.

وبالنسبة لملكية المستثمرين السعوديين، انخفضت من 8.783 تريليون ريال بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول، إلى 8.511 تريليون ريال في نهاية يناير/ كانون الثاني، لتتراجع بواقع 271.57 مليار ريال.

وشكلت نسبة ملكية السعوديين من الأسهم المصدرة في المؤشر العام لـ"تداول" 97.28 بالمائة مقابل 97.31 بالمائة في الشهر الأخير من 2019، وبلغت 85.10 بالمائة من الأسهم الحرة، مقارنة بـ84.58 بالمائة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وانخفضت ملكية الخليجيين 528.42 مليون ريال، من 44.71 مليار ريال، إلى 44.18 مليار ريال بنهاية تعاملات شهر يناير/ كانون الثاني 2020.

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