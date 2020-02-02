"تداول": 1.99 مليار ريال صافي مشتريات للأجانب خلال يناير

الرياض – مباشر: سيطرت عمليات الشراء على تعاملات المستثمرين الأجانب بسوق الأسهم السعودية خلال شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2020، فيما اتجه المستثمرون السعوديون والخليجيون نحو البيع.

ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن شركة السوق المالية "تداول"، اليوم الأحد، بلغ صافي مشتريات الأجانب 1.99 مليار ريال بنهاية الشهر المنتهي في 30 يناير/ كانون الثاني 2020، مقارنة بمبيعات صافية للسعوديين والخليجيين بـ 1.19 مليار ريال، و799.99 مليون ريال على التوالي.

وسجل الأجانب مشتريات إجمالية خلال الشهر الماضي بقيمة 7.27 مليار ريال، مقابل مبيعات قيمتها 5.28 مليار ريال.

ودعم مشتريات الأجانب المستثمرين المؤهلين؛ بتسجيلهم مشتريات صافية قيمتها 2.14 مليار ريال، نتيجة فارق إجمالي العمليات الشراء خلال الشهر بواقع 5.92 مليار ريال، مقابل مبيعات إجمالية قيمتها 3.78 مليار ريال.

وعلى جانب المستثمرين السعوديين في "تداول"، نفذوا عمليات شراء إجمالية خلال يناير/ كانون الثاني الماضي بقيمة 75.74 مليار ريال، مقارنة بمبيعات إجمالية قيمتها 76.94 مليار ريال.

وبلغ مجمل مشتريات الخليجيين 1.37 مليار ريال في الشهر الماضي، مقابل مبيعات بقيمة 3.17 مليار ريال.

وسجلت المؤسسات مشتريات صافية بقيمة 1.86 مليار ريال خلال يناير/ كانون الثاني 2020، مقابل مبيعات صافية قيمتها 3.05 مليار ريال للمستثمرين الأفراد.

ترشيحات:

السعودية..الادخار الإجمالي يتراجع إلى 752 مليار ريال في 9 أشهر

"القدية" توقع أول عقد بناء بموقعها خلال عام 2020

مجموعة سامبا المالية ترفع أرباحها 30.4% في عام 2019

رئيس"الإنماء": نتائج 2019 تظهر نموا جيدا بالأنشطة الرئيسية للمصرف

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

إنفوجرافيك.. تحويلات الوافدين بالسعودية آخر 10 سنوات

إجلاء طلاب سعوديين من ووهان الصينية

مؤسسة النقد السعودية تُطلِق حملة للتعريف بالحقائب الذكية لنقل الأموال

"ساما" تعلن بدء إطلاق التراخيص للجهات المالية غير المصرفية الفاعلة

السعودية تسمح رسمياً بتمتع الأسر بمزايا الإقامة المميزة حال إلغائها..لفترة

وزير سعودي: لائحة تنظيم التجارة الإلكترونية تعالج حالات الاسترجاع والإلغاء