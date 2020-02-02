السوق السعودي يتراجع 89 نقطة.. وسط هبوط جماعي لقطاعاته الكبرى

الرياض - مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية- تداول، جلسة اليوم الأحد، بتراجع ملحوظ، ليعاود خسائره بعد جلستين من الارتفاع، في ظل هبوط جماعي للقطاعات الرئيسية.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعا 1.08 بالمائة، بخسائر بلغت 89.08 نقطة، هبط بها إلى مستوى 8,157.51 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى نحو 3.82 مليار ريال مقابل 3.7 مليار ريال بالجلسة السابقة، وصعدت الكميات إلى 157.67 مليون سهم، مقابل 145.69 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.

وعلى مستوى أداء القطاعات، جاء إغلاق 19 قطاعا باللون الأحمر، بقيادة قطاع البنوك الذي هبط 1.57 بالمائة، وتراجع قطاع المواد الأساسية 0.82 بالمائة، وبلغت خسائر قطاعي الطاقة والاتصالات 0.72 بالمائة و0.48 بالمائة على التوالي.

واقتصرت المكاسب على قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية، وتجزئة الأغذية، بارتفاع نسبته 1.29 بالمائة، و0.59 بالمائة، لكل منهما على الترتيب.

وفيما يخص أداء الأسهم، شملت الخسائر 151 سهما، مقابل 36 سهما أغلقت باللون الأحمر، وجاء إغلاق 8 أسهم عند مستوياتها السابقة.

وتصدر "الإنماء" الخسائر بتراجع نسبته 3.71 بالمائة، وكانت أعلى المكاسب لـ "أسمنت ام القرى" الذي أغلق مرتفعا 10 بالمائة.

وجاء سهم "الإنماء" في صدارة الكميات والقيم، بكمية تداول بلغت نحو 24 مليون سهم بلغت قيمتها 600.54 مليون ريال.

وعلى مستوى السوق الموازي- نمو، فقد أغلق متراجعا 2.99 بالمائة، فاقدا 213.14 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 6,923.34 نقطة.

وتصدر "الوطنية للبناء والتسويق" الخسائر، بتراجع نسبته 6.38 بالمائة، وسجل "العمران" أعلى المكاسب بارتفاع 0.99 بالمائة.

وأنهى سوق الأسهم السعودية جلسة الخميس الماضي، مرتفعا نحو 0.75 بالمائة، ليسجل ارتفاع الثاني على التوالي، بدعم من القطاعات القيادية.

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