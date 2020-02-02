مجموعة سامبا المالية ترفع أرباحها 30.4% في عام 2019

الرياض – مباشر: سجلت مجموعة سامبا المالية "سامبا" نموا بنسبة 30.4 بالمائة في صافي الأرباح خلال عام 2019 على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات "سامبا" على "تداول" اليوم الأحد، ارتفع صافي الربح إلى 3.99 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بـ 3.06 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

وارتفعت موجودات المجموعة بنحو 11.2 بالمائة في 2019؛ إلى 255.6 مليار ريال، مقارنة بـ 229.94 مليار ريال في العام السابق.

وأرجعت "سامبا" نمو صافي الأرباح خلال عام 2019 على أساس سنوي؛ إلى انخفاض مصاريف الزكاة مقارنة بالعام السابق؛ باعتبار أن عام 2018 تضمن مبالغ تسوية الزكاة المتعلقة بالسنوات السابقة.

وأضاف، إلى جانب ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.4 بالمائة؛ ويعود ذلك بسبب ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، ودخل المتاجرة، ودخل الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة، وسندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

وتحولت "سامبا" للربحية خلال الربع الرابع من عام 2019؛ بصافي 765 مليون ريال، مقارنة بخسائر قيمتها 586 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى مستوى أرباح فترة الـ9 أشهر الأولى من العام 2019، بلغ صافي ربح المجموعة 3.23 مليار ريال، مقابل 3.65 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2018، لتتراجع بنسبة 11.52 بالمائة.

وتراجع سهم المجموعة بنسبة 1.16 بالمائة خلال تعاملات اليوم؛ لمستوى 29.95 ريالا.

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