رئيس"الإنماء": نتائج 2019 تظهر نمواً جيداً بالأنشطة الرئيسية للمصرف

الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف الإنماء، عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، إن نتائج عام 2019 أظهرت نمواً جيداً بالأنشطة الرئيسية للمصرف.

وأضاف الفارس، وفقاً لبيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم الأحد، أنه باستبعاد أثر معالجة تعديل السياسة المحاسبية للزكاة، تكون أرباح المصرف بالعام 2019 جيدة.

وأوضح الفارس، أن مصرف الإنماء في نمو متواصل، وأضاف العديد من المنتجات والخدمات سواءً لقطاع الأفراد أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك لقطاع الشركات، إضافة إلى توسع انتشار شبكة فروع المصرف إلى أكثر من 170 فرعاً في مناطق المملكة المختلفة.

وأشار إلى أن محفظة التمويل بلغت في نهاية العام الماضي 94.8 مليار ريال، مقابل 83.9 مليار ريال في نهاية 2018، بارتفاع قدره 13 بالمائة، فضلاً عن ارتفاع ودائع العملاء 13 بالمائة؛ إلى 102.06 مليار ريال، مقابل 90.13 مليار ريال للعام السابق، مؤكدا أن جميع هذه الأرقام تعد قياسية وهي الأعلى التي يحققها المصرف في تاريخه.

وحقق المصرف أرباح صافية بقيمة 2.535 مليار ريال في 2019.

وتم تعديل صافي أرباح عام 2018 المعلن عنه في حينه؛ مع نشر أرباح 2019 من مبلغ 2.517 مليار ريال إلى 2.857 مليار ريال؛ بعد إضافة 340 مليون ريال لصافي الدخل للعام السابق؛ لعكس أثر اتفاقية التسوية بين المصرف والهيئة العامة للزكاة والدخل التي تم بموجبها تسوية جميع المطالبات الزكوية للفترات المالية السابقة منذ تأسيس المصرف وحتى نهاية العام 2017، وإعادة مبلغ فائض من الزكاة للمصرف.

وتم تحميل صافي أرباح عام 2019 بمبلغ 282 مليون ريال تمثل زكاة العام الماضي، وتم هذا التعديل في صافي الربح لسنة المقارنة وخصم الزكاة من صافي الأرباح بسبب تغيير السياسة المحاسبية في جميع المؤسسات المالية السعودية خلال العام 2019؛ لإثبات الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل للعام بدلاً من الإثبات في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين كما هو متبع في السياسة المحاسبية السابقة.

وبلغ صافي ربح العام 2018 بعد التعديل 2.857 مليار ريال، وهذا سبب انخفاض صافي الربح في عام 2019 بنسبة 11 بالمائة عن سنة المقارنة من العام السابق، وبناءً عليه تم أيضاً تعديل ربح السهم للعام 2018 من 1.69 ريال إلى 1.92 ريال، علما بأن هذا التعديل لمرة واحدة وغير متكرر.

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