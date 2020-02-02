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إطلاق برنامج سامسونج الجامعي للابتكار في السعودية بالتعاون مع مسك

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ينطلق برنامج سامسونج الجامعي للابتكار Samsung Innovation Campus في المملكة العربية بالتعاون مع أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية مسك الخيرية

ويعتبر هذا البرنامج جزءً من مبادرات المسؤولية الاجتماعية المحلية من شركة سامسونج للإلكترونيات ويهدف إلى تقديم برامج تدريبية في التقنيات الحديثة في المملكة العربية السعودية وتمكين الشباب السعوديين من الحصول على مهارات أكاديمية متقدمة تساعدهم في تطوير حياتهم المهنية، ورفع مستوى الكفاءات في المملكة، ودعم توظيفهم ونموهم في المستقبل المبني على التقنية.

ويتكون منهج برنامج سامسونج الجامعي من تدريب مكثف في مجالي تقنية إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، ويأتي هذا البرنامج في مرحلة تقوم فيها التقنيات الحديثة بتغيير شتى القطاعات التقليدية ومجالات الحياة اليومية في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية والعالم، وسيكون لها دور محوري في رقمنة العديد من القطاعات. 

وانطلاقا من هدف مشترك لتمكين جيل الشباب في المنطقة، تقدم سامسونج للإلكترونيات وأكاديمية مسك هذه الفرصة الفريدة للباحثين عن العمل الذين يرغبون بتطوير مهاراتهم وقابليتهم للتوظيف. 

وقال واي جيه كيم رئيس شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات المحدودة: “نهدف من إطلاق برنامج سامسونج الجامعي للابتكار إلى تمكين جيل الشباب السعودي بالمهارات الأساسية في الثورة الصناعية الرابعة، وتعكس مبادرتنا التعليمية هذه رؤية سامسونج المتمثلة في تطوير المهارات المحلية في المملكة وتقديم التدريب عالي الجودة الذي يضمن جاهزيتهم للمستقبل”.

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ومن جهته قال المهندس عمر النجار، الرئيس التنفيذي لأكاديمية مسك: “يسعدنا أن نكون جزءً من هذه المبادرة التي تهدف إلى مساعدة شباب وشابات وطننا، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أكاديمية مسك وشركة سامسونج السعودية للإلكترونيات المحدودة في نوفمبر 2019”.

وتهدف شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات المحدودة وأكاديمية مسك من خلال برنامج سامسونج الجامعي للابتكار إلى قيادة التحول الرقمي المحلي والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو بناء معرفي.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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