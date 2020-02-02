الأسواق العالمية تترقب 7 أحداث اقتصادية خلال الأسبوع الجاري

مباشر - سالي إسماعيل: بعد أن ساهمت الأنباء المتعلقة بالفيروس المميت "كورونا" في إثارة الذعر داخل الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، من المتوقع أن تشغل قضايا مختلفة أذهان المستثمرين هذا الأسبوع.

ويراقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكي الشهري وبيانات النشاط الصناعي والتجاري إضافة إلى حديث رئيسة البنك المركزي الأوروبي مع متابعة التطورات المتعلقة بالكورونا أيضاً.

تقرير الوظائف الأمريكي

يعتزم مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إعلان عدد الوظائف التي أضافها اقتصاد الولايات المتحدة إلى سوق العمل خلال شهر يناير/كانون الثاني وسط توقعات بتدشين 160 ألف وظيفة.

ومن المتوقع استقرار معدل البطالة الأمريكي عند مستوى 3.5 بالمائة.

وتعلن وكالة "إيه.دي.بي" عدد وظائف القطاع الخاص المضافة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي يوم الأربعاء القادم وسط توقعات بإضافة 150 ألف وظيفة.

النشاط الصناعي والخدمي

تصدر بيانات النشاط الصناعي في عدد من الدول حول العالم خلال الأسبوع المقبل، كما من المقرر إصدار مسح حول أداء القطاع الخدمي كذلك.

ويُستهل الأسبوع الجاري بإعلان بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين وسويسرا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

كما يشهد يوم الإثنين إعلان مبيعات الشركات العالمية من السيارات داخل السوق الأمريكي، لكن هناك بعض مصنعي السيارات الذين توقفوا عن إعلان الأرقام بشكل شهري مع الاكتفاء بالإفصاحات الفصلية.

في حين يتم الإعلان عن بيانات القطاع الخدمي في الصين وإسبانيا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا يوم الثلاثاء.

تعليقات لاجارد

تُدلي رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" برؤيتها حول الاقتصاد والسياسة النقدية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي يوم الخميس.

كما من المقرر أن تلقي لاجارد خطاباً يوم الأربعاء خلال مشاركتها في حدث في باريس.

وكان المركزي الأوروبي ثبت معدلات الفائدة كما هي دون تغيير خلال اجتماعه الأخير في الشهر الماضي، كما أبقى على برنامج مشتريات الأصول.

اجتماع للسياسة النقدية

يتوقع أن يعقد بنك الاحتياطي الأسترالي اجتماع السياسة النقدية يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يُلقي محافظ المركزي الأسترالي "فيليب لوي" خطاباً تحت عنوان "العام القادم" في نادي الصحافة الوطني في سيدني.

موسم نتائج الأعمال

تواصل الشركات في كافة أنحاء العالم إعلان نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الأخير من العام الماضي وأدائها المالي في إجمالي عام 2019.

ومن المقرر أن تفصح الشركة المالكة لجوجل "ألفابت" أرقامها المالية يوم الإثنين، كما تعلن "رايان إير" و"ميتسوبيشي" كذلك عن نتائج أعمالهما في اليوم نفسه.

ويظهر يوم الثلاثاء نتائج أعمال "والت ديزني" و"بي.بي" و"سوني" فيما تستعد شركات "تويوتا موتور" و"كوالكوم" و"جنرال موتور" لإعلان نتائج أعمالهم الفصلية يوم الأربعاء.

ويشهد الخميس إعلان نتائج أعمال "أوبر" و"فيات كرايسلر" و"تويتر" و"توتال" و"فيليب موريس" أما شركة "هوندا موتور" فتفصح عن أدائها المالي يوم الجمعة.

فيروس كورونا

يستمر فيروس كورونا في إثارة المخاوف داخل الأسواق العالمية، ما يجعل المستثمرين يتجهون نحو الملاذات الآمنة في ظل العوائد المنخفضة.

وتزايد عدد الوفيات والمصابين داخل الصين إثر الفيروس بشكل حاد في الآونة الأخيرة، مع انتشاره في عدد من دول العالم.

ويترقب المستثمرون بتحركات حذرة التطورات المتعلقة بالفيروس، خاصةً بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية.

الأسواق الصينية

من المقرر أن تستأنف الأسواق الصينية التداولات بدايةً من الإثنين القادم، بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة والتي تم تمديدها مع مخاوف الكورونا.

وكانت الأسواق في الصين مغلقة منذ يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي، ما يجعلها محل ترقب من جانب المستثمرين.