السعودية..الادخار الإجمالي يتراجع إلى 752 مليار ريال في 9 أشهر

مباشر - السيد جمال: تراجع الادخار الإجمالي بالمملكة العربية السعودية بنحو 2.4 بالمائة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2019؛ متأثراً بالانخفاض خلال الربع الثالث.

ووفقاً لإحصائية لـ"مباشر"، تستند لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، انخفض إجمالي الادخار بالمملكة بقيمة 18.4 مليار ريال منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث من العام نفسه، مقارنة بـالفترة نفسها من العام 2018.

وبلغ إجمالي الادخار في أول 9 أشهر من العام الماضي 751.76 مليار ريال، مقارنة بــ 770.18 مليار ريال بالفترة المماثلة من عام 2018.

على الرغم من ارتفاع الادخار على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2019، إلا أنه تراجع خلال الربع الثالث من العام بنحو 9.4 بالمائة، وبما يعادل 26.24 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الادخار خلال الربع الثالث من 2019 نحو 253.07 مليار ريال، مقارنة بــ 279.3 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وحققت السعودية نمواً بالادخار الإجمالي خلال عام 2018 بنسبة بلغت 28.1 بالمائة، وبزيادة قيمتها 219.3 مليار ريال على أساس سنوي؛ إلى 999.92 مليار ريال، مقارنة مع قيمته البالغة 780.62 مليار ريال في عام 2017.

الإنفاق الاستهلاكي

وعلى مستوى الإنفاق الاستهلاكي بالسعودية، سجل ارتفاعاً نسبته 3.2 بالمائة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2019 على أساس سنوي؛ بدعم من النمو خلال الربع الثالث.

وزادت قيمة الإنفاق الاستهلاكي بالمملكة بنحو 42.8 مليار ريال في أول 9 أشهر من 2019 على أساس سنوي، وفقاً لحسابات "مباشر".

وبلغ إجمالي الإنفاق الاستهلاكي بالمملكة 1.362 تريليون ريال في أول 9 أشهر من 2019، مقارنة بــ 1.319 تريليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2018.

وجاءت الزيادة في الإنفاق مع ارتفاع قيمته بالربع الثالث من 2019 بنحو 6.4 بالمائة على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 27.69 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الإنفاق 463.71 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بــ 436.02 مليار ريال في الربع المقارن من العام 2018.

وبالنسبة لإنفاق المستهلكين بالمملكة، سجل ارتفاعاً خلال العام 2019 بنسبة 4.6 بالمائة على أساس سنوي، إلى 1.026 تريليون ريال، مقارنة بــ 980.63 مليار ريال في العام السابق.

الناتج المحلي

وسجل الناتج الملحي الإجمالي للمملكة نمواً بواقع 0.95 بالمائة خلال الـ9 أشهر الأولى من 2019 على أساس سنوي، بالأسعار الجارية.

وبلغ إجمالي قيمة الناتج المحلي 2.204 تريليون ريال خلال تلك الفترة بالأسعار الجارية، مقارنة بــ 2.183 تريليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2018، بزيادة 20.8 مليار ريال.

وبلغ معدل نمو الربع الثالث 0.04 بالمائة، مسجلاً 745.37 مليار ريال، مقارنة بــ 745.06 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

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