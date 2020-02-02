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5 طرق تغير من خلالها الروبوتات الأعمال المنزلية

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5 طرق تغير من خلالها الروبوتات الأعمال المنزلية 5 طرق تغير من خلالها الروبوتات الأعمال المنزلية

أصبحت الروبوتات مرحبًا بها أكثر فأكثر في حياتنا المنزلية، وتحولت مكبرات الصوت الآلية والمساعدين الرقميين مثل Alexa و Google Home إلى أمر شائع داخل المطبخ أو غرفة النوم، إلى جانب المكانس التلقائية الحركة التي تنتقل عبر المنزل دون اكتشافها تقريبًا.

وربما لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن الشركات بدأت بشكل جاد في الدخول ضمن سوق كبير من الأشخاص الذين يتطلعون إلى التخلص من مهام العمل المنزلي، وفيما يلي خمس مهام يومية منزلية قد تصبح شيئًا من الماضي.

الطبخ:

قد يكون الطهي صعبًا، خاصةً إذا كان الأمر ينطوي على طهي كمية تكفي من المعكرونة لعدة أشخاص، ولحسن الحظ، طور المهندسون في شركة Moley Robotics البريطانية زوجًا من الأذرع الآلية لحل هذه المشكلة، بحيث كل ما تحتاج إليه هو اختيار الطبق الذي تريده واترك الجهاز الآلي يعمل.

واستعرضت شركة سامسونج أيضًا عضلاتها في مجال الطهي، حيث عرضت روبوت Bot Chef الخاصة بها في معرض CES لهذا العام، وتعمل أذرع سامسونج بشكل فعال كطاهي جيد يساعد في التحريك والتقطيع، ويعد Bot Chef في الأساس زوج إضافي من الأيدي في المطبخ.

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غسيل الملابس:

عندما ينظر معظم الناس إلى كومة الغسيل الخاصة بهم، فإنهم يرون مهمة لا يمكن التغلب عليها، وهي مهمة لا تنتهي، وفي حال كانت هذه المخاوف تطاردك، فقد يكون النموذج الأولي لروبوت باناسونيك هو الأفضل لك، والذي ظهر لأول مرة في برلين قبل عامين، وأظهر روبوت الغسيل Laundroid من باناسونيك القدرة على طي الملابس وغسلها وتجفيفها وكويها وتخزينها، وكل ما عليك القيام به هو وضع الغسيل في الجهاز.

غسل الأطباق:

قد يكون روبوت غسل الصحون المنزلي بعيدًا بعض الشيء، لكن الجهود التجارية لشركة Dishcraft، والتي تم الكشف عنها العام الماضي، تشير إلى مستقبل مشرق في هذا المجال، إذ أمضت الشركة التي يقع مقرها في وادي السيليكون أربع سنوات في تطوير روبوت تقني للغاية يضمن النظافة المطلقة للمقاهي والمطاعم.

تنظيف المرحاض:

هناك عدد من الشركات التي تحاول تطوير حلول مبتكرة ضمن هذا المجال، ومنها شركة Giddel، التي طورت آلة تتعامل مع واحدة من المهام الأكثر إثارة للاشمئزاز بالنسبة للمستخدمين، وكل ما عليك فعله هو وضع الآلة وتثبيتها في الأعلى ومشاهدة الفرشاة الكهربائية تعمل.

الكنس:

تتواجد مكنسة روومبا منذ بعض الوقت، حيث إن التصميم والتكنولوجيا ساعدا في تحقيقها نجاحًا كبيرًا، لكن لا تزال هناك مشكلات تتعلق بتنظيف الدرج، وكشف الرئيس التنفيذي لشركة iRobot، كولن أنجل Colin Angle، أثناء معرض الإلكترونيات الاستهلاكية هذا العام أن الشركة تعمل على إصدار بأذرع يمكنه معالجة الأعمال المنزلية الأخرى، قائلًا: إن التطورات الجديدة في الرؤية الحاسوبية وقدرة الروبوتات على تحديد منزل شخص ما ستجعل هذه الأجهزة ممكنة.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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