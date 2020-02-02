"القدية" توقع أول عقد بناء بموقعها خلال عام 2020

الرياض ـ مباشر: وقعت شركة القدية للاستثمار، أول عقد بناء في موقعها مع شركة عبدالعالي العجمي السعودية، ليكون استمراراً لعمليات البناء في موقع القدية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار مايكل رينينجر، وفقاً لبيان من الشركة، اليوم الأحد، إن هذا العقد هو واحد من ضمن عقود عديدة ستعلن عنها الشركة في عام 2020.

وتابع رينينجر: "نبدأ بوضع الأساسات لأول معالم الجذب الرئيسية لدينا، المنتجع الترفيهي ووسط المدينة".

وتتخصص شركة عبدالعالي العجمي، في بناء وصيانة الطرق والجسور والبنية التحتية وتجهيز مواقع العمل وتطوير المخططات العقارية، وخدمات النقل البري.

وأوضحت شركة القدية للاستثمار، أنها تقود عملية تطوير مشروع القدية الذي من المقرر أن يصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.

وأُطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مشروع القدية في أبريل/ نيسان من العام 2017، وتم تأسيس شركة القدية للاستثمار، كشركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمار العامة.

ويقع مشروع القدية جنوب غرب الرياض ويمتد على مساحة 334 كيلومتراً مربعاً، ومن المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى منه في عام 2023، على أن يتم إنجاز المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع في عام 2030.

ترشيحات:

وزير التعليم السعودي يضع حجر الأساس لـ32 مشروعاً بالشرقية

مؤسسة النقد السعودية تُطلِق حملة للتعريف بالحقائب الذكية لنقل الأموال

الخدمة المدنية تطلق منصة "مسار" لتعزيز التحول الرقمي بالسعودية

الخطوط السعودية تعلق رحلاتها إلى "جوانزو" الصينية

الزراعة السعودية توقع اتفاق تمويل تجسيري لـ"تحلية المياه" بـ1.6مليار ريال

إنفوجرافيك.. تحويلات الوافدين بالسعودية آخر 10 سنوات

إنفاق المستهلكين بالسعودية يتخطى تريليون ريال خلال عام 2019