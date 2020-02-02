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سهم "الإنماء" يسجل أعلى تراجعات منذ أغسطس.. بعد النتائج المالية

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سهم "الإنماء" يسجل أعلى تراجعات منذ أغسطس.. بعد النتائج المالية سهم "الإنماء" يسجل أعلى تراجعات منذ أغسطس.. بعد النتائج المالية

مباشر ـ ثابت شحاتة: تراجع سهم شركة مصرف الإنماء، بشكل ملحوظ خلال جلسة اليوم الأحد، ليسجل أعلى تراجع منذ أغسطس/آب الماضي، وذلك تزامناً مع إعلان المصرف عن نتائجه المالية لعام 2019

وهبط السهم بنسبة 3.3.47 بالمائة، بحلول الساعة 12:40 بتوقيت ، وهي أعلى تراجع للسهم منذ 25 أغسطس/آب 2019، هبط بها إلى مستوى 25 ريالاً، ليعاود الهبوط بعد 3 جلسات من الارتفاع.

وأعلن مصرف الإنماء، صباح اليوم الأحد، عن تراجع صافي الأرباح 11.27 بالمائة، خلال عام 2019، إلى 2.54 مليار ريال، مقابل نحو 2.86  مليار ريال للعام 2018.

وأوضح المصرف أن تراجع صافي الأرباح بالعام 2019، جاء نتيجة لتعديل صافي الربح لعام 2018، بإضافة 556 مليون ريال، بعد انعكاس أثر اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، بسبب تغيير السياسة المحاسبية.

وتراجع صافي الأرباح 51.38 بالمائة، خلال الربع الرابع من 2019، إلى نحو 509 ملايين ريال، مقابل 1.05 مليار ريال للربع المماثل من 2018.

وبلغت كمية التداول على السهم حتى هذه اللحظات 17.6 مليون سهم، بلغت قيمتها 441.8 مليون ريال، ليتصدر السهم الأسهم النشطة، على كافة المستويات.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأحمر، في تلك الأثناء، بتراجع سبته 0.94 بالمائة، فاقداً 77.76 نقطة من رصيده، هبط بها إلى مستوى 8,168.83 نقطة.

وارتفعت أرباح المصرف خلال الربع الثالث من 2019، إلى 713 مليون ريال، مقابل 637 مليون ريال للربع المماثل من 2018، بارتفاع نسبته 12 بالمائة.

وصعدت أرباح مصرف الإنماء، حوالي 12 بالمائة، خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى 2.03 مليار ريال، مقابل 1.81 مليار ريال بالفترة نفسها من العام السابق.

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