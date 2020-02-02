وزير التعليم السعودي يضع حجر الأساس لـ32 مشروعاً بالشرقية

الرياض – مباشر: وضع وزير التعليم السعودي، حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، حجر الأساس لـ 32 مشروعاً تعليمياً في مدن ومحافظات الشرقية.

وقالت وزارة التعليم، وفقاً لبيان لها، إن الوزير وضع حجر الأساس للمشاريع الجديدة خلال افتتاح مشروع مبنى مدرسة أسامة بن عمير الابتدائية في سيهات التابعة لمحافظة القطيف، إضافة إلى تدشين جملة من المشاريع التعليمية الجديدة والمنجزة بتعليم المنطقة، والبالغ عددها 8 مشاريع؛ تشمل كلاً من القطيف، وبقيق، والنعيرية، وقرية العليا.

وأضافت الوزارة، أن الوزير وضع حجر الأساس للمشاريع الجديدة في كلٍ من الدمام والخبر، إضافة للقطيف والجبيل، وصولاً للنعيرية والخفجي.

وحضر حفل التدشين معالي مساعد الوزير سعد آل فهيد، وعدد من المسؤولين في الوزارة، وإدارة التعليم في المنطقة الشرقية.

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