توقيع مذكرة تفاهم بين "الزكاة والدخل" (GAZT) وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)

وقّعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) مذكرة تفاهم تهدف إلى خدمة مجالات المحاسبة والخدمات المالية والتطوير المشترك بين الجانبين وتفعيل البرامج المشتركة وتدريب وتطوير المهنيين العاملين في الإدارات ذات الصلة التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) في الشرق الأوسط السيدة فازيلا غوبلاني، وتم توقيع الاتفاقية في مقر الهيئة العامة للزكاة والدخل بالرياض.

وسيتم بموجب هذه الاتفاقية القيام باستطلاع مجالات التعاون المشترك المحتملة، لبناء المعرفة وفهم المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ومعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS) للمهنيين العاملين في مجال المحاسبة والخدمات المالية، والعمل على تنفيذ فعاليات مشتركة حول المواضيع المحاسبية والمالية، وفسح مجال للوصول إلى مصادر التطوير المهني والتعلم الخاصة بجمعية (ACCA).

وقد تضمنت الاتفاقية التعاون بين هيئة الزكاة والدخل، وجمعية (ACCA)، في مجال التدريب والتطوير فيما يخص شهادات المحاسبة الصادرة عن جمعية (ACCA) وخاصة شهادة التدقيق الدولي، وشهادة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSAS) باللغة العربية و الإدارة المالية العامة (PFM) وذلك للمهنيين العاملين في مجال المحاسبة والخدمات المالية، إضافة إلى التطوير المشترك للاستراتيجيات، والفعاليات (من مؤتمرات ومنتديات وجلسات حوار) للمهنيين العاملين في الهيئة وجمعية (ACCA) بالإضافة للحملات التسويقية.