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الخدمة المدنية تطلق منصة "مسار" لتعزيز التحول الرقمي بالسعودية

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الخدمة المدنية تطلق منصة "مسار" لتعزيز التحول الرقمي بالسعودية الخدمة المدنية تطلق منصة "مسار" لتعزيز التحول الرقمي بالسعودية

الرياض ـ مباشر: تطلق وزارة الخدمة المدنية، بالسعودية مساء اليوم الأحد منصة "مسار" الرقمية التي تضم حزمة من الخدمات الإلكترونية المعنية بمسيرة الموظف الحكومي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "منصة مسار"، التي سيدشنها وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان في حفل رسمي، تأتي بهدف تحقيق الشفافية وحوكمة الإجراءات.

وأشارت إلى أن المنصة، تهدف كذلك إلى أتمتة الإجراءات، تحت بوابة رقمية موحدة، ومتوافقةً مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأطرها التنظيمية.

وبينت عملت على إنشاء "منصة مسار" الرقمية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز التحول الرقمي عبر المنظومة الوطنية الالكترونية للخدمة المدنية المندرجة تحت البعد الخامس في برنامج التحول الوطني.

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