إجلاء 10 طلاب سعوديين من ووهان الصينية

الرياض – مباشر: كشف وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، عن وصول أول طائرة خاصة تقل طلاب سعوديين تم إجلاؤهم من الصين بتوجيهات من القيادة؛ نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف الوزير، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه تم إجلاء 10 طلاب سعوديين من مدينة ووهان الصينية، ووصلوا إلى أراضي المملكة بخير.

وأوضح الوزير، ان سفارة المملكة في الصين بذلت جهودا كبيرة في سبيل تأمين إخراج المواطنين السعوديين من المنطقة الموبؤة.

وأشار الوزير، إلى جهود السلطات الصينية التي ساهمت في تذليل العقبات ومساعدة الفرق السعودية على الأرض.

ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، تولت وزارة الصحة استقبال الطلبة، واتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لهمل في مثل هذه الحالات.

وأكدت الخارجية، أنها ستستكمل إجلاء ما بقى من الموجودين على الأراضي الصينية ومتابعة خروجهم.

وأعلنت الخطوط السعودية، صباح الأحد، عن تعليق جميع رحلاتها من الرياض وجدة، إلى جوانزو الصينية بدءاً من مساء اليوم وحتى إشعار آخر.

وارتفع عدد الوفيات المؤكدة في الصين بسبب فيروس كورونا إلى 304 أشخاص.

ويشبه فيروس "كورونا" الالتهاب الرئوي، تم اكتشافه لأول مرة في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي في مدينة "ووهان" الصينية التي تعد عاصمة مقاطعة هوبي.

ومنذ ذلك الحين انتشر الفيروس خارج "ووهان"، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، إلى مدن رئيسية أخرى مثل بكين وشانغهاي وماكاو وهونج كونج.

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