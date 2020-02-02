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عطاء التعليمية تمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على مدارس "الفلاح"

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عطاء التعليمية تمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على مدارس "الفلاح" عطاء التعليمية تمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على مدارس "الفلاح"

الرياض – مباشر: أعلنت شركة عطاء التعليمية عن آخر التطورات بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة الفلاح الأهلية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة)؛ للاستحواذ على مدارس الفلاح الأهلية.

وكشفت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، عن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة كلا الطرفين لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد.

وأضافت الشركة، أنه تم تمديد مذكرة التفاهم لفترتين مماثلتين ابتداءً من 1 فبراير/ شباط 2020، مع بقاء جميع بنود وشروط مذكرة التفاهم على حالها دون تغيير.

ووقعت "عطاء"، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرة تفاهم، غير ملزمة، مع شركة الفلاح الأهلية؛ للاستحواذ على مجمع مدارس الفلاح الأهلية بمدينة الرياض.

وتم الاتفاق بين الطرفين بأن يكون مقابل الاستحواذ على مجمع المدارس عند التوصل إلى اتفاق مقابل نقدي.

وأنهى سهم "عطاء" تعاملات الجلسة الماضية على ارتفاع بنحو 2.8 بالمائة؛ لمستوى 32.75 ريال.

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