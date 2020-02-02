"عذيب للاتصالات" تتقدم بملف تخفيض رأسمالها لهيئة السوق المالية

الرياض – مباشر: تقدمت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) بملف طلب الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة إلى هيئة السوق المالية السعودية.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، إنها ستقوم بالإعلان عن أية تطورات مستقبلية بهذا الشأن حال توفرها.

وعينت الشركة، الأسبوع الماضي، شركة بيت التمويل السعودي الكويتي مستشاراً مالياً؛ لإدارة عملية تخفيض رأسمال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 34.8 بالمائة، لإطفاء 122 مليون ريال من الخسائر المتراكمة.

وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الأحد، عن استمرار تعليق تداول سهم الشركة، نظراً لعدم التزامها بالإعلان عن قوائمها المالية، لفترات سابقة، وذلك لحين إعلان الشركة عن معالجة الامتناع عن نتيجة الفحص.

وبلغت خسائر الشركة المتراكمة 190.78 مليون ريال، تمثل 54.43 في المئة من رأسمالها البالغ 350.53 مليون ريال.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في 2 أبريل/ نيسان 2019، على طلب الشركة بتخفيض رأسمالها من 472.5 مليون ريال إلى 350.53 مليون ريال.

وأعلنت شركة السوق المالية - تداول، مطلع يوليو/ تموز 2019، عن استمرار تعليق تداول سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات في السوق وفقاً لأحكام قواعد الإدراج، إلى حين إعلان الشركة عن القوائم المالية ومعالجة الامتناع عن إبداء رأي.

ترشيحات:

إنفاق المستهلكين بالسعودية يتخطى تريليون ريال خلال عام 2019

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

إنفوجرافيك.. تحويلات الوافدين بالسعودية آخر 10 سنوات

"ساما" تعلن بدء إطلاق التراخيص للجهات المالية غير المصرفية الفاعلة

الجدعان: الحكومة السعودية مستمرة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتسهيل مناخ الأعمال

العمل السعودية تتعاون مع "منشآت" لتدشن منظومة للاستثمار والابتكار الاجتماعي

السعودية تسمح رسمياً بتمتع الأسر بمزايا الإقامة المميزة حال إلغائها..لفترة

وزير سعودي: لائحة تنظيم التجارة الإلكترونية تعالج حالات الاسترجاع والإلغاء

الزراعة السعودية توقع اتفاق تمويل تجسيري لـ"تحلية المياه" بـ1.6مليار ريال