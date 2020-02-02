السوق السعودي يعاود خسائره بالتعاملات الصباحية

الرياض ـ مباشر: تراجع سوق الأسهم السعودية "تداول"، بشكل ملحوظ، بالتعاملات الصباحية، لجلسة اليوم الأحد، ليعاود خسائره بعد جلستين من الارتفاع، وسط هبوط شبه جماعي للقطاعات.

وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.99 بالمائة بحلول الساعة 10:45 بتوقيت السعودية، فاقداً 81.4 نقطة من قيمته، ليصل إلى مستوى 8,165.21 نقطة.

وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات 44.6 مليون سهم، قيمتها 1.1 مليار ريال من خلال 43.84 ألف صفقة.

وجاءت جميع القطاعات، باللون الأحمر، باستثناء قطاع التطبيقات وخدمات التقنية، الذي خالف الاتجاه بارتفاع نسبته 1.29 بالمائة.

وتصدر قطاع "البنوك" خسائر القطاعات الكبرى، بتراجع 1.34 بالمائة، وتراجع قطاع الطاقة 0.79 بالمائة، وبلغت خسائر قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية 0.75 بالمائة و0.73 على التوالي.

وتصدر "البحري" الأسهم الخاسرة، بعد هبوطه 2.2 بالمائة، وجاء سهم "الشرقية للتنمية" في صدارة الأسهم الرابحة بارتفاع نسبته 9.98 بالمائة.

وسيطر "الإنماء" على حركة التداول، بكافة مستوياتها، بكمية تداول بلغت 10.8 مليون سهم بلغت قيمتها 271.2 مليون ريال، وتراجع السهم 3.47 بالمائة.

وعلى مستوى السوق الموازي "نمو"، فقد هبط نحو 0.26 بالمائة، في هذه الأثناء، بخسائر بلغت نحو 18 نقطة، ليصل إلى مستوى 7,118.2 نقطة.

وتصدر "بحر العرب" الخسائر بتراجع نسبته 3.2 بالمائة، ولم يشهد السوق أية ارتفاعات في تلك الأثناء.

وأنهى السوق السعودي تعاملات جلسة الخميس الماضي، مرتفعاً نحو 0.75 بالمائة، ليسجل ارتفاع الثاني على التوالي، بدعم من القطاعات القيادية.

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