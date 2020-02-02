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المبيعات تقفز بأرباح أسمنت القصيم في عام 2019

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الرياض – مباشر: حققت شركة أسمنت القصيم قفزة بصافي الأرباح خلال عام 2019 بنسبة 198.63 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الأحد، بلغ صافي الربح 360.74 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بــ 120.8 مليون ريال خلال عام 2018.

وعزت الشركة نمو الأرباح في العام الماضي، إلى الارتفاع في المبيعات؛ كنتيجة لزيادة كمية المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع، على الرغم من أن مسموحات مبيعات تم ردها في نهاية العام ما ترتب عليه ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية وارتفاع مصروف الزكاة.

وأضافت الشركة، أن نمو الأرباح جاء كذلك بدعم من ارتفاع عوائد الاستثمارات المالية وارتفاع الإيرادات الأخرى، على الرغم من ارتفاع المصروفات الأخرى.

وارتفعت إيرادات أسمنت القصيم بنحو 85.99 بالمائة في 2019؛ إلى 791.79 مليون ريال، مقارنة بــ 425.73 مليون ريال في عام 2018.

وقفزت أرباح الشركة، وفقاً لحسابات "مباشر"، بنحو 264.2 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2019؛ إلى 144.09 مليون ريال، مقابل 39.56 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وحققت الشركة صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 بقيمة 216.64 مليون ريال، مقابل 81.23 مليون ريال بالفترة نفسها من العام 2018، لتقفز بنسبة 166.7 بالمائة.

أنهى سهم الشركة تعاملات الخميس الماضي على ارتفاع نسبته 1.18 بالمائة، بمستوى 77 ريالاً.

نتائج أرباح الشركات

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