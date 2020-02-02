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أسمنت حائل تتحول للربحية بالعام 2019.. بعد قفزة بالربع الرابع

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أسمنت حائل تتحول للربحية بالعام 2019.. بعد قفزة بالربع الرابع أسمنت حائل تتحول للربحية بالعام 2019.. بعد قفزة بالربع الرابع

الرياض ـ مباشر: كشفت البيانات المالية لشركة أسمنت حائل، تحول الشركة للربحية خلال عام 2019، مقارنة بصافي خسائر للعام 2018.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الأحد، سجلت الشركة صافي ربح بلغ 59.66 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل صافي خسارة بلغ نحو 25 مليون ريال للعام السابق.

وأوضحت الشركة، أن تحولها للربحية بالعام 2019، يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض المصروفات.

وعلى مستوى الربع الرابع من 2019، كشفت حسابات "مباشر"، ارتفاع صافي الأرباح نحو 346 بالمائة، إلى نحو 188 مليون ريال، مقابل7.05 مليون ريال للربع المماثل من 2018.

وكانت الشركة تحولت للربحية خلال الربع الثالث من 2019، بصافي ربح بلغ 7.59 مليون ريال، مقابل خسائر صافية بلغت 18.3 مليون ريال بالربع الثالث من العام السابق.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 28.2 مليون ريال، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، مقابل خسائر صافية بلغت 32.08 مليون ريال للفترة نفسها من 2018.

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