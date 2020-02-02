أرباح مصرف الإنماء تهبط 11% بالعام 2019

الرياض ـ مباشر: كشفت البيانات لمصرف الإنماء خلال عام 2019، ترجع صافي الأرباح نحو 11.27 بالمائة، مقارنة بالعام 2018.

ووفقاً لبيانات المصرف على "تداول" اليوم الأحد، هبط صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 2.54 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل 2.86 مليون ريال للعام السابق.

وأوضح المصرف أن تراجع صافي الأرباح بالعام 2019، جاء نتيجة لتعديل صافي الربح لعام 2018، بإضافة 556 مليون ريال، بعد انعكاس أثر اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، بسبب تغيير السياسة المحاسبية.

وأشار إلى أن صافي الدخل قبل الزكاة ارتفع نحو 11.88 بالمائة، نتيجة ارتفاع الدخل من التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل صرف العملات.

وعلى مستوى الربع الرابع من 2019، كشفت حسابات "مباشر"، تراجع صافي الأرباح 51.38 بالمائة، إلى نحو 509 ملايين ريال، مقابل 1.05 مليار ريال للفترة نفسها من 2018.

وارتفعت أرباح المصرف خلال الربع الثالث من 2019، إلى 713 مليون ريال، مقابل 637 مليون ريال للربع المماثل من 2018، بارتفاع نسبته 12 بالمائة.

وصعدت أرباح مصرف الإنماء، حوالي 12 بالمائة، خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى 2.03 مليار ريال، مقابل 1.81 مليار ريال بالفترة نفسها من العام السابق.

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