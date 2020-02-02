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الخطوط السعودية تعلق رحلاتها إلى "جوانزو" الصينية

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الخطوط السعودية تعلق رحلاتها إلى "جوانزو" الصينية الخطوط السعودية تعلق رحلاتها إلى "جوانزو" الصينية

الرياض ـ مباشر: أعلنت الخطوط عن تعليق جميع رحلاتها من الرياض وجدة، إلى جوانزو الصينية بدءا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن هذه الخطوة جاءت في ظل تدابير احترازية تتخذها الشركة بعد تفشي فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن العملاء الذين لديهم حجوزات مؤكدة على هذه الرحلات، يمكنهم استرجاع قيمة التذكرة بدون رسوم.

وسبق للعديد من شركات الخطوط الجوية أن علقت رحلاتها إلى الصين، مع انتشار المخاوف من تفشي فيروس كورونا، ونصحت العديد من الدول رعاياها بعدم التوجه إلى الصين.

وأعلنت الصين، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 304 شخصا.

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