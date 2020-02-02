"الكابلات" تعتمد قرار "الزكاة والدخل" بتسوية مطالبات سنوات سابقة

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الكابلات السعودية، عن اعتماد قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل، بتسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية من عام 2005م وحتى نهاية السنة المالية 2012م.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد، أنه تم اعتماد قرار التسوية، مقابل دفع 65.76 مليون ريال.

وأشارت إلى التسوية سينتج عنها زيادة حقوق المساهمين بنحو 32.8 مليون ريال.

وأكدت الشركة، أنها ستفصح عن المبلغ المستحق عنها في القوائم المالية لاحقاً.

وأعلنت الشرك، في منتصف يناير / كانون الثاني الماضي، عن توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، لإعادة هيكلة مديونية، بقيمة 107.29 مليون ريال.

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