"العربية للأنابيب" توقع عقد توريد أنابيب لـ"أرامكو" بـ160 مليون ريال

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب"، عن فوزها، بعقد لتوريد أنابيب، لشركة "أرامكو السعودية" بقيمة 160 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الأحد، أن مدة العقد 11 شهرا، وسوف يتم التوريد من مصنع الشركة الجبيل.

وأشارت إلى أن الأثر المالي سيظهر خلال الربع الثالث والرابع من 2020.

وأكدت الشركة، أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بالعقد.

وأعلنت الشركة، في ديسمبر / كانون الأول الماضي، عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب لشركة أرامكو السعودية بقيمة 174 مليون ريال.

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