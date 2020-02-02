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"إكسترا" تفتتح أول مركز لألعاب الواقع الافتراضي بالسعودية

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"إكسترا" تفتتح أول مركز لألعاب الواقع الافتراضي بالسعودية "إكسترا" تفتتح أول مركز لألعاب الواقع الافتراضي بالسعودية

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) عن افتتاح أول مركز متخصص بألعاب الواقع الافتراضي بمدينة الخبر.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، أن المساحة الإجمالية للمركز تقدر بـ1500 متر مربع،  باستثمارات تبلغ بنحو 10 ملايين ريال.

وأشارت إلى أن المركز يقع بطريق الملك فهد بمحافظة الخبر، ويحمل اسم "اكسترا لايف"، ويعد أكبر وجهة متخصصة بتقديم ألعاب الواقع الإفتراضي بالمملكة.

وأعلنت الشركة، في أغسطس / آب الماضي عن افتتاح فرعها الثالث بسلطنة عمان، أمس الأربعاء، في ولاية صحار، حي الطريف، لترفع إجمالي معارضها بمنطقة الخليج، إلى 48 معرضاً.

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