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كيفية إعداد ميزة الاتصال بالطوارئ والهوية الطبية على هواتف أندرويد وآيفون

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من بين جميع المزايا الذكية الموجودة في هاتفك، هناك ميزتان يجب عليك إعدادهما وتفعيلهما تحسبًا لحدوث أي شيء طارئ وهما: ميزة (الاتصال بالطوارئ) Emergency Contact، و(المعرف الطبي) Medical ID. وتحتوي جميع الهواتف الذكية – خاصة الحديثة منها – على هاتين الميزتين.

وإذا قمت بتفعيلهما بشكل صحيح، فقد تساهمان في إنقاذ حياتك عند التعرض لأي مخاطر، وفي هذا المقال سنساعدك على تفعيلهما سواء على هواتف أندرويد أو آيفون.

كيفية إعداد الهوية الطبية على هواتف آيفون:

يحتوي هاتف آيفون على ميزة (المعرف الطبي) Medical ID؛ الذي من خلالها يستطيع المسعفون الوصول إلى بياناتك الطبية واستخدامها للمساعدة في علاجك. ويمكن أن تتضمن تعريفًا بأي حالات مرضية خاصة تعاني منها، أو حساسية من دواء ما، بالإضافة لأرقام الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم.

فيما يلي خطوات إعداد الهوية الطبية على الآيفون:

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  • افتح تطبيق (الصحة) Health، وانقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.
  • حدد المعرف الطبي ضمن قسم التفاصيل الطبية، ثم أنقر على (تحرير) Edit.
  • اكتب أي معلومات يمكنها مساعدة مسؤولي الطوارئ، وتأكد من النقر على (إظهار) Show.
  • بمجرد ملء جميع المعلومات الخاصة بك، وكذلك أرقام من يجب الاتصال بهم، انقر فوق (تم) Done.

لعرض معرّفك الطبي ورؤية الشكل الذي يبدو عليه، بالإضافة إلى التدريب على كيفية الوصول إلى المعرف الطبي لشخص آخر، حاول إلغاء قفل الهاتف عن طريق تمرير الشاشة.

وإذا كنت تستخدم ميزة (التعرف على الوجه) Face ID، قم بتغطية الكاميرا في الجزء العلوي من الشاشة لمنعها من التعرف عليك وفتح هاتفك. وعند مطالبتك بإدخال رمز المرور الخاص بك، انقر على (الطوارئ Emergency) أسفل الشاشة متبوعًا بالمعرف الطبي.

كيفية إعداد ميزة الاتصال بالطوارئ على هواتف أندرويد:

على هواتف أندرويد، ستختلف العملية حسب نوع الهاتف الذي تستخدمه. ولكن بشكل عام، يجب أن تكون قادرًا على فتح تطبيق (الإعدادات) Settings والبحث عن معلومات الطوارئ باستخدام شريط البحث في الجزء العلوي من الشاشة.

بمجرد العثور على قسم معلومات الطوارئ، أدخل المعلومات التي ترغب في مشاركتها، بما في ذلك معلوماتك الطبية وجهات اتصال الطوارئ. ولعرض ما سيراه الآخرون على هاتفك، أو التدرب على الوصول إلى المعلومات الطبية على هاتف شخص آخر، حاول فتح هاتفك عن طريق الضغط على زر الطاقة أو النقر على الشاشة.

وعندما يُطلب منك إدخال رمز المرور الخاص بك، انقر فوق (مكالمة طوارئ Emergency call) في أسفل الشاشة. وسيكون للشاشة التالية زر آخر لإظهار المعلومات الطبية.

الجدير بالذكر أن مستخدمي هواتف (بيكسل 4) Pixel 4 لديهم خيار آخر وهو: تطبيق السلامة Safety app الذي يأتي مثبتًا على الهاتف، وقد صُمم للمساعدة في حالات الطوارئ. فبمجرد تسجيل الدخول إلى التطبيق من خلال حساب جوجل الخاص بك، سيُطلب منك تحديد جهات اتصال للطوارئ، وإدخال أي معلومات طبية مهمة مثل: فصيلة دمك، أو أي حساسية لديك.

ربما تكون الميزة الأكثر أهمية في هذا التطبيق هي: ميزة (الكشف التلقائي عن حوداث السيارات automatic crash detection)؛ التي سترسل تنبيهات إلى جهات الاتصال المخصصة للطوارئ في حالة وقوع أي حادث عند تفعليها.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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